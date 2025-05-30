Задержаны шесть россиян, подозреваемые в поджогах ж/д объектов в ряде регионов

Им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Шесть россиян, в том числе 15-летний подросток, задержаны по подозрению в поджогах железнодорожных объектов по заданию украинских спецслужб, им вменяется совершение терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках возбужденных уголовных дел по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (теракт) УК России в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, "в ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые "безопасные счета" денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн рублей), после чего с ними связались "сотрудники правоохранительных органов и специальных служб", которые, под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склонили к совершению поджогов под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов".

"За совершение указанных преступлений им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы", - напомнили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила журналистам, что подростку 2010 года рождения предъявлено обвинение в совершении террористического акта, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк МВД заявила журналистам, что "совершение преступлений под влиянием мошенников не является основанием для оправдания терроризма".

"За террористический акт законом предусмотрено минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а максимальным наказанием является пожизненное тюремное заключение", - сказала Волк.