Госзаказчики не выполнили в 2024 г. квоты по закупкам российской продукции по 49 товарным группам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госзаказчики РФ не выполнили в 2024 году требования по квотированию закупок продукции российского производства по 49 товарным группам из 121, следует из отчета Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"По результатам отчетного периода в единой информационной системе размещено 22 149 отчетов, которые содержат сведения о принятых заказчиком в отчетный период товарах, включенных в перечень, - говорится в отчете Минфина. - Всего по результатам оценки достижения минимальной доли закупок установлено, что из 121 группы товаров, включенных в перечень, в отношении 65 групп товаров минимальная доля закупок достигнута, 49 групп товаров минимальная доля закупок не достигнута, 7 групп товаров отчеты заказчиков не поступали".

Всего, по данным Минфина, госзаказчики закупили в прошлом году квотируемые товары на 319,8 млрд рублей. Из них российские - на 169,4 млрд рублей. Причем, если в отдельных группах товаров квоты не просто выполнены, но и значительно превышены (достигают 90-100%), то в других отмечено "отставание" на порядок или на десятки процентов.

Годом ранее госзаказчики не выполнили названные требования по 53 товарным группам, а минимальная доля была достигнута по 63 группам товаров. При этом объем закупок квотируемых товаров составлял 253 млрд рублей, из которых на российские пришлось 134 млрд рублей.

Как сообщалось, с января 2021 года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями ряда вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами были утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот.