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Военные РФ за неделю нанесли 5 групповых и 2 массированных удара в ответ на атаки ВСУ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесены пять групповых и два массированных удара по целям на Украине в ответ на массированные атаки ВСУ с применением дронов и РСЗО "по гражданским объектам на территории Российской Федерации".

"С 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", - заявили в Минобороны РФ в пятницу.

В ведомстве отметили, что удары также наносились по инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина ВСУ
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