Минобороны РФ сообщило о взятии по контроль 13 населенных пунктов за неделю

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю взяты под контроль 13 населенных пунктов, в том числе четыре в Сумской области.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

По словам военных, группировка войск "Запад" заявила о взятии под контроль села Кондрашовка Харьковской области, также в течение недели был взят под контроль населенный пункт Строевка.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду погранслужбы Украины", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, потери армии Украины за неделю составили свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов.

Группировка войск "Север" за неделю нанесла удары по механизированным, десантно-штурмовым, мотопехотной бригадам, штурмовым центрам сил специальных операций, полку ВСУ, бригадам теробороны и пограничному отряду, сообщили военные.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь украинской обороны и в течение недели взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по 11 бригадам ВСУ, за неделю потери армии Украины составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов и материальных средств.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, потери украинской армии составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Военные сообщили, что за прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" взяты под контроль два населенных пункта в ДНР, также нанесено поражение формированиям 11 бригад ВСУ.

"Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы", - заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, потери ВСУ за неделю составили свыше 495 военнослужащих, боевая бронированная машина, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.