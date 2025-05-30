Вице-президентом РАН избран ректор СПбПУ Андрей Рудской

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), академик РАН Андрей Рудской избран вице-президентом Российской академии наук, сообщил председатель счетной комиссии академик Игорь Решетов.

"Общим собранием членов Академии наук вице-президентом РАН избран академик Рудской Андрей Иванович", - сказал Решетов в пятницу по итогам голосования в заключительный день общего собрания членов РАН.

Помимо этого, оглашены результаты выборов новых академиков, членов-корреспондентов и иностранных членов РАН. Тайное голосование состоялось 29 мая. На эти выборы в члены РАН зарегистрировалось более 1 800 учёных.