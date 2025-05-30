КС РФ подтвердил право приставов изымать конфискованную машину после смерти осужденного за пьяную езду

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил правомерность изъятия конфискованного автомобиля у семьи после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

Постановление опубликовано на сайте суда в пятницу.

Поводом к проверке статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ стала жалоба жительницы Абакана Оксаны Андрияновой.

В мае 2023 года ее мужа осудили за пьяное вождение, причем ранее его уже наказывали за аналогичный проступок. Суд приговорил его к 240 часам исправительных работ и конфисковал автомобиль, находившийся в совместной собственности супругов. Приговор вступил в силу, спустя два месяца мужчина скончался. Тем не менее, судебные приставы изъяли у заявительницы автомобиль после смерти осужденного супруга.

КС РФ признал оспариваемую норму соответствующей Основному закону. Он указал, что в России защищаются различные формы собственности, включая частную, однако право на нее и гарантии ее неприкосновенности не абсолютны. Так, конфискация автомобиля у осужденного за повторную езду в пьяном виде соразмерна общественной опасности деяния.

КС подчеркнул, что каждый из супругов вправе распоряжаться совместно нажитым имуществом, но в итоге несет и равные обязанности, предполагающие ответственное к нему отношение. Более того, конфискация автомобиля в подобных случаях является не только попыткой частной профилактики, так как конкретный нарушитель может купить новую машину или получить доступ к другому транспорту, но направлена на общую профилактику: создает для всех граждан правовую определенность в части последствий пьяной езды.

"Само по себе осознание того, что совершение (...) преступления влечет (...) конфискацию транспортного средства, подкрепленное сведениями о реальных случаях, когда такие последствия наступают, выступает фактором сдерживания от управления транспортным средством в состоянии опьянения. Понимание же того, что последствия такого поведения (...) затронут (...) в конечном итоге всю семью, безусловно усиливает действенность оспариваемой нормы. Более того, и для супруга, который не причастен к управлению транспортным средством в состоянии опьянения, это является дополнительным стимулом для принятия мер (...), чтобы предотвратить такое негативное для семьи развитие событий", - говорится в постановлении.

КС признал, что эффективность воздействия подобных мер во многом зависит от материального благополучия семьи.

"Однако законодатель вправе исходить из того, что для преобладающего большинства российских семей автомобиль не является таким имуществом, приобретение которого возможно в рамках обычных текущих расходов, а потому его конфискация окажет серьезное воздействие на жизнь гражданина (семьи), что именно с учетом целей общей превенции (профилактики, недопущения - ИФ) не может быть поставлено законодателю в упрек", - говорится в постановлении.

Таким образом, хотя ограничение права собственности невиновного супруга после смерти нарушителя уже нельзя объяснить попыткой предотвратить преступления тем же нарушителем, конфискация все еще оправдана стремлением к общей профилактике пьяного вождения и не нарушает баланс между интересами общества и невиновного супруга.

Мера тем более оправданна, считает КС, что при жизни нарушителя уже был вынесен приговор о конфискации, "то есть принято обязательное решение о переходе права собственности из частной в публичную".

При этом федеральный законодатель вправе внести изменения и дополнения, чтобы усовершенствовать систему конфискации имущества в подобных случаях, указал КС.