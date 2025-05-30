Путин внес изменения в указ о соцвыплатах детям захваченных в плен или пропавших без вести бойцов СВО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о ежемесячной социальной выплате детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО или в Сирии.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, которым вносятся изменения в прежний документ, теперь в случае проживания детей за пределами России ежемесячная выплата устанавливается в размере прожиточного минимума РФ. В прежней редакции указа говорилось, что выплата равна детскому прожиточному минимуму региона, в котором проживает ребенок.

Сроки выплаты теперь не ограничены шестью месяцами, а распространяются на все время безвестного отсутствия военнослужащего.