Пшеница из РФ занимает треть африканского рынка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пшеница из РФ занимает треть африканского рынка этого зерна, поставляется в 40 стран континента, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев.

"Россия является надежным поставщиком пшеницы в страны Африки: за последние шесть сельхозсезонов объем экспорта увеличился на треть - с порядка 15 млн тонн в сезонах 2018/19-2020/21 до 20 млн тонн в сезоне 2023/24. Сейчас занимаем треть общеафриканского рынка пшеницы, поставляем ее в общей сложности в 40 африканских стран", - сказал он, добавив, что из наиболее заметных успехов последних лет - резкое увеличение или начало поставок в Алжир, Ливию, Кению, Марокко, Тунис и Танзанию.

По словам Сергеева, африканский континент является крупным импортером пшеницы, закупая ее порядка 60 млн тонн в год. Это быстрорастущий и очевидно перспективный рынок. Если 20 лет назад страны Африки импортировали до 30 млн тонн пшеницы, включая муку, то 10 лет назад - уже 50 млн тонн. "И при сохранении многолетней динамики уровень в 70 млн тонн может быть преодолен уже в следующие пять лет", - прогнозирует он.

Как сказал глава союза, зерновой рынок Африки имеет высокий потенциал: там быстро растет население, увеличивается численность среднего класса, повышается покупательная способность. "Однако было бы ошибкой говорить об Африке как о чем-то единообразном. На континенте пять субрегионов, и они сильно отличаются друг от друга. Следовательно, и взаимоотношения России с африканскими странами выстраиваются по-разному, - отметил Сергеев. - Так, с государствами Северной Африки - Египтом, Алжиром, Тунисом - налажен прямой диалог, есть четкое понимание их потребностей и наших возможностей. А вот с некоторыми странами центра и юга континента, которые зачастую не имеют достаточно развитую инфраструктуру и являются труднодоступными с точки зрения логистики, взаимодействие осуществляется с помощью международных трейдеров".

При этом он подчеркнул, что для дальнейшего наращивания поставок российских зерновых в страны Африки необходим комплексный подход, охватывающий все этапы движения зерна - логистику, хранение, переработку. "Отдельные шаги в этом направлении уже предпринимаются", - добавил он.