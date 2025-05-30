Технопарк для выпуска радиоэлектроники открыли в Татарстане

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в пятницу принял участие в церемонии открытия технопарка "Олимп" в Набережных Челнах (Татарстан), резидентами которого станут предприятия радиоэлектронной промышленности, говорится в сообщении на сайте правительства России.

"В частности, здесь будет открыт центр электроники и элементов питания ПАО "КАМАЗ" , специализирующийся на разработке и выпуске образцов электронных компонентов для грузовых и пассажирских транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге", - отмечается в пресс-релизе.

Федеральные власти, Татарстан и "КАМАЗ" инвестировали в проект по созданию нового технопарка свыше 2 млрд рублей.

Заказчиком проекта технопарка "Олимп" выступило дочернее предприятие "КАМАЗа" - Камский индустриальный парк "Мастер" (КИП "Мастер"), сообщало в июле 2024 года корпоративное издание "Вести КАМАЗа". В публикации тогда отмечалось, что для возмещения затрат и дальнейшего развития технопарка КИП "Мастер" рассчитывает воспользоваться субсидиями в размере 850 млн рублей из федерального бюджета и 508,5 млн рублей - из бюджета Татарстана, а около 750 млн рублей вкладывает в проект ПАО "КАМАЗ".