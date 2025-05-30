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Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Он признан виновным в получении более 32 млн рублей взятки

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал бывшего директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова виновным в получении особо крупной взятки.

"Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.

Также Сахарову назначен штраф в размере семикратной суммы взятки - 228 млн 518 тыс. рублей. Кроме того, после отбытия наказания он лишен права занимать госдолжности в течении 15 лет.

Второй фигурант дела - бывший глава государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе получил 8 лет колонии строгого режима за дачу взятки со штрафом в 97 млн 936 тыс. рублей. Он был взят под стражу в зале суда.

Об аресте Сахарова и Кокосадзе стало известно в марте прошлого года.

Сахарову вменялось получении от Кокосадзе более 32 млн рублей взятки за содействие в реализации контрактов, заключенных с подведомственными "Росатому" организациями.

Росатом Мещанский суд Москвы
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