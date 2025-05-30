Локомотивное депо горит в Иркутской области на площади 2 тыс. кв. м

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории локомотивного депо в городе Тайшете (Иркутская область), сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на 2 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечен пожарный поезд, добавили в ведомстве.

На месте работают 16 специалистов и семь единиц спецтехники.

Пострадавших нет, отмечается в сообщении.