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Добыча углеводородов "Роснефти" в I кв. составила 61,2 млн т н.э., ЖУВ - 44,6 млн т, газа - 20,2 млрд куб. м

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) "Роснефти" в I кв. 2025 г. составила 44,6 млн т (3 681 тыс. барр./сут), сообщила компания.

Добыча газа компанией равнялась 20,2 млрд куб. м (1 366 тыс. барр.н.э./сут).

В результате добыча углеводородов "Роснефти" в I кв. 2025 г. составила 61,2 млн т н.э. (5 047 тыс. барр.н.э./сут).

"На динамику показателя оказали влияние аномальные погодные условия в Центральной России, а также ограничение добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - отмечается в пресс-релизе.

В I кв. 2024 г. добыча углеводородов "Роснефти" составляла 66,6 млн т н.э. (5 435 тыс. барр.н.э./сут), в том числе добыча жидких углеводородов - 47,1 млн т (3 848 тыс. барр./сут), газа - 23,7 млрд куб. м. (1 587 тыс. барр.н.э./сут).

По поводу освоения проекта "Восток Ойл", расположенного на севере Красноярского края, "Роснефть" сообщила: "Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: в 1 кв. 2025 г. проходка в эксплуатационном бурении превысила 30 тыс. м, закончены бурением 4 эксплуатационные скважины. Начата пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях, организован автовывоз нефти".

Продолжается строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта Север". Выполнена большая часть работ по укладке резервной нитки перехода нефтепровода через реку Енисей.

"В высокой степени готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, ведутся подготовительные работы к возведению второго. Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти "Порт "Бухта Север" и нефтеперекачивающей станции "Сузун". Продолжается строительство логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры", - подчеркивает компания.

Объем переработки нефти "Роснефти" в I кв. 2025 г. составил 19,5 млн т, сократившись квартал к кварталу. Динамика объемов переработки обусловлена оптимизацией загрузки НПЗ с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры и спроса, а также необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ. Глубина переработки нефти выросла до 75,9%, выход светлых нефтепродуктов - до 59,9%.

Компания в I квартале 2025 года реализовала на внутреннем рынке 9,8 млн т нефтепродуктов, в том числе 3,2 млн т бензина и 3,8 млн т дизельного топлива. В отчетном периоде "Роснефть" реализовала на бирже 2,2 млн т бензина и дизельного топлива, что в 1,7 раза выше норматива.

Роснефть
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