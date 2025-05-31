Заморозки прогнозируются в семи регионах Сибири и Дальнего Востока

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Холодная погода с заморозками прогнозируется в семи регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть регионы, где холодно. Это юго-восток Сибири - юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Тыва, и Дальний Восток - Бурятия, Забайкалье, особенно на западе региона. Там понижение температуры, ночью заморозки", - сказал Вильфанд.

Так, в Хакасии, в центральных и южных районах Красноярского края, в Тыве ожидается понижение температуры ночью до минус 6 градусов. В Иркутской области с 31 мая до 2 июня заморозки до минус 6 градусов. Также в Иркутской области возможно установление временного снежного покрова.

Кроме того, в западных и южных районах Якутии температура ночью и утром будет опускаться до минус 2 градусов. В Забайкальском крае 1 июня будут заморозки до минус 4 градусов.