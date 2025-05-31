Поиск

Высокая пожарная опасность прогнозируется в более чем 10 регионах РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется в регионах Северо-Западного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в Северо-Западном федеральном округе в Новгородской, Вологодской, Архангельской областях. Связано это с тем, что там долго солнце, оно примерно на 2 часа заходит, все время происходит прогрев. И еще один важный фактор - там хвойные леса, они загораются быстрее, чем лиственные. Именно поэтому там пятый класс. В республике Коми аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд.

В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожарной опасности в Тверской области. В Южном федеральном округе - в Астраханской области и Калмыкии. Также пятый класс пожарной опасности будет в регионах Северного Кавказа, а именно в Дагестане. В Сибири пятый класс пожарной опасности в Алтайском крае, Томской и Иркутской области. Однако, в связи с ожидающимися сильными осадками, в Иркутской области класс пожарной опасности понизится.

Также сейчас пятый класс пожарной опасности в Забайкальском крае и в Бурятии, но там также из-за ожидающихся осадков класс пожарной опасности понизится.

Сложная ситуация с пожарной опасностью, по прогнозам, как отметил Вильфанд, будет складываться в Якутии. После того, как там сошел снег, он из твердого состояния, минуя жидкое, сразу переходил в пар, поэтому почва не напиталась влагой.

"Поэтому очень быстро огромные территории, огромный регион сразу был занят четвертым классом пожарной опасности", - добавил Вильфанд.

К середине следующей недели на востоке и в центре Якутии территория будет занята четвертым классом пожарной опасности.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Что произошло за день: пятница, 30 мая

На синагогу в Сочи совершено нападение

Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади

Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади

РКН сообщил о повышенной нагрузке на сервис по приему заявок на обработку персональных данных

Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов

Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов

Уголовное дело заведено после массового отравления на теплоходе

Председатель совета директоров ТГК-14 Люльчев арестован

Делегация РФ прибудет в Стамбул с меморандумом и другими предложениями о прекращении огня

Делегация РФ прибудет в Стамбул с меморандумом и другими предложениями о прекращении огня
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6456 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });