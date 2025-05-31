Высокая пожарная опасность прогнозируется в более чем 10 регионах РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется в регионах Северо-Западного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в Северо-Западном федеральном округе в Новгородской, Вологодской, Архангельской областях. Связано это с тем, что там долго солнце, оно примерно на 2 часа заходит, все время происходит прогрев. И еще один важный фактор - там хвойные леса, они загораются быстрее, чем лиственные. Именно поэтому там пятый класс. В республике Коми аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд.

В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожарной опасности в Тверской области. В Южном федеральном округе - в Астраханской области и Калмыкии. Также пятый класс пожарной опасности будет в регионах Северного Кавказа, а именно в Дагестане. В Сибири пятый класс пожарной опасности в Алтайском крае, Томской и Иркутской области. Однако, в связи с ожидающимися сильными осадками, в Иркутской области класс пожарной опасности понизится.

Также сейчас пятый класс пожарной опасности в Забайкальском крае и в Бурятии, но там также из-за ожидающихся осадков класс пожарной опасности понизится.

Сложная ситуация с пожарной опасностью, по прогнозам, как отметил Вильфанд, будет складываться в Якутии. После того, как там сошел снег, он из твердого состояния, минуя жидкое, сразу переходил в пар, поэтому почва не напиталась влагой.

"Поэтому очень быстро огромные территории, огромный регион сразу был занят четвертым классом пожарной опасности", - добавил Вильфанд.

К середине следующей недели на востоке и в центре Якутии территория будет занята четвертым классом пожарной опасности.