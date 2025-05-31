Малые противолодочные корабли провели на Балтике стрельбы по морским и воздушным целям

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли в ходе учения отработали в акватории Балтийского моря отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Также 30-мм автоматические установки АК-630 были применены для уничтожения "морских плавающих мин", представляющих опасность для судоходства", -говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе одного из эпизодов учения, дизельная подводная лодка выполнила торпедную стрельбу по надводной цели, имитирующей надводный корабль условного противника.

"Позднее военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника провели осмотр акватории, прилегающей к пунктам базирования и выполнили профилактическое противодиверсионное гранатометание", -сообщает пресс-служба

27 мая стартовало крупное плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

В учении принимают участие 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тыс. военнослужащих. В том числе в маневрах задействованы фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения и до 70 единиц военной и специальной техники.