Предстоит ли Академии новая реорганизация?

Общее собрание членов РАН Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Закончилось Общее собрание Российской академии наук. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Вначале все шло по плану, но появились нюансы

Первый день Общего собрания РАН шел без неожиданностей, Члены Академии заслушали приветствия официальных лиц, затем большой отчетный доклад, который, фактически, был посвящен успехам в развитии отечественной науки и планам дальнейшего развития.

Во второй день состоялось представление кандидатур в действительные члены Академии и члены-корреспонденты, а затем голосование. И вот на этом этапе и начались неожиданности.

Присутствовавшие члены Академии раскритиковали двух филологов членов-корреспондентов РАН: директора института русского языка им. Виноградова Федора Успенского и профессора Уральского отделения академии Елену Березович. Претензии к ним высказывалась из-за того, что они в 2022 году подписали протестное письмо в связи с началом Специальной военной операции. Выступавшие обратились к ним с просьбой ответить на вопрос: разобрались ли они в ситуации в связи с ходом военной операции и изменилось ли их мнение? Но ответа не последовало, так как соискателей на было в зале.

В результате при голосовании они не набрали положенных для избрания академиками двух третей голосов. "За" проголосовали 352 и 351 академик соответственно. Против тоже равное количество – 174 и 176 человек, а нужно было набрать не менее 366 голосов. Это был первый неожиданный нюанс в работе Общего собрания

Второй нюанс – а не провести ли нам кадровую реформу РАН?

В традиционном разделе "поговорить о наболевшем" поступило предложение член-корреспондента РАН Василия Абонеева исключить в РАН категорию членов-корреспондентов и перейти к одной – академикам. На заседании эта тема не получила продолжения, но прозвучала в обмене мнениями в кулуарах.

Мы обратились с просьбой к некоторым членам Академии, как действительным, так и членам-корреспондентам высказать свое мнение по этому вопросу..

Академик Алексей Хохлов: Это предложение не ново. Оно поднималось еще во время той приснопамятной реформы Академии в 2013 году. Тогда она не получила звучания, потом были попытки еще раз поднять ее, но все безрезультатно, Я уверен, что если все-таки руководство РАН пойдет на этот шаг, то эта будет еще одна попытка провести негативную по своей сути реформу. Я против.

Академик Андрей Забродский: Мое мнение по поводу возможного изменения Академии в сторону одноступенчатой, то есть без выборов членов-корреспондентов, должен признаться, менялось с возрастом. Сначала мне казалось, что нужна одноступенчатая. Приятно же быть сразу академиком. Но шли годы, и я понимал, что академики – это хранители традиций Российской академии наук. Сейчас, особенно в современных условиях, переходить на одноступенчатую систему, я убежден, неправильно. Повторяю, академик является носителем традиций самой академии. А вновь избранные член-корры, они еще ими не прониклись.

Но надо четко понимать, что если разрушится 300-летняя традиция Академии, то разрушится и сама Академия. Кроме того, члены-корреспонденты, вернее многие из них, это действующие директора институтов, а институты выведены из Академии и подчинены министерству науки и высшего образования. Значит, их начальник - Минобрнауки и они должны подчиняться министерству, а не думать об Академии и о науке.

Например, последние лет двенадцать министерство науки и высшего образования ориентировало ученых на публикации в престижных зарубежных журналах. Если бы это был журнал, который выходит на русском языке, а затем переводится – это одно, но посылаются статьи непосредственно в зарубежные журналы, т.е. мимо российской науки. Причем, чтобы для твоей статьи нашли место там, надо заплатить в валюте немалую сумму! Фактически это все та же погоня за публикуемостью: никак мы от нее не отойдем. А надо… Уже даже назрела необходимость перейти от оценки публикационной активности к оценке научных результатов!

К тому же надо понимать, что членом-корреспондентом человек стал за определенные успехи в науке, а для получения звания академика ему надо представить новые достижения. Значит, двухступенчатая система выборов стимулирует его к новым успехам.

Но и это еще не все. Я хотел бы еще раз остановиться на вопросе, почему верхняя ступень академика играет важную роль в составе Академии. Эти люди более независимы, большинство из них уже не подчиняется министерству. Надо понимать, что в основном академики уже перешли тот пороговый возраст, когда можно совмещать с директорской нагрузкой. Например, свыше 70 лет директором уже быть не можешь. Ты свободный человек, ты можешь говорить то, что считаешь нужным, не боясь министерского начальства.

С этой точки зрения тоже правильнее сохранить двухступенчатую систему. У меня такое впечатление, что очень многие, становясь членами-корреспондентами, по сути своей очень торопливые. Им хочется как можно быстрее избраться в академики, опираясь на количество статей. Но это все-таки неправильно.

Член-корреспондент РАН, директор института стран Африки Ирина Абрамова: В предложении об одноступенчатой системе есть своя логика. Она дает возможность сосредоточиться на своем направлении науки, а не на предвыборной борьбе, которая бывает иногда чрезвычайно сложной и непредсказуемой. В конечном итоге это облегчает научную работу.

Член-корреспондент РАН, доцент, профессор Александр Шелупанов: На мой взгляд, существующая система вполне оптимальна. Почему мы не хотим менять двухуровневую систему в науке? Вначале кандидат наук, а затем доктор. Кандидатов много, по крайней мере, намного больше, чем докторов. Я не вижу в двухуровневой системе никакого противоречия.

Новоизбранный академик РАН Владимир Пудалов: Я категорически против такой реорганизации и резко отрицательно отношусь к такому предложению. Я сам много раз участвовал в выборах член-корра. У меня есть хороший и сложный опыт в этом. Но несмотря на неоднократные попытки избраться, я считаю что существующий порядок правильный. Вначале член-корреспондент, затем действительный член Российской академии наук.

Корр.: Мы привели мнения только некоторых участников Общего собрания. Но опросили многих. Результат – действительные члены РАН уверенно высказывались против изменения структуры академии, а член-корры неоднозначно и серьезно обосновывали свою позицию. Однако… как они предупреждали, "не под протокол"!