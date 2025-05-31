Четырех иностранцев на Ставрополье заподозрили в убийстве местного жителя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в отношении четырех граждан иностранного государства, подозреваемых в убийстве местного жителя, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамер Предгорного округа подозреваемые за деньги избили 44-летнего местного жителя руками, ногами и бейсбольной битой. Потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны оперативными сотрудниками. На данный момент они арестованы.

Уголовное дело возбуждено по п. п. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений).

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в свою очередь, сообщает, что ход расследования на контроле у надзорного ведомства.