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Дипломаты РФ и Китая обсудили проблемы безопасности в АТР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Андрей Руденко провел 30 мая в Пекине консультации с китайским коллегой Сунь Вэйдуном, сообщило в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам повестки дня Азиатско-Тихоокеанского региона, включая вызовы и угрозы для его безопасности и развития. Стороны констатировали совпадение или близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, "рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия России и Китая на многосторонних кооперационных площадках евразийского пространства".

АТР Азиатско-Тихоокеанского регион Китай МИД РФ Андрей Руденко
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