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Лавров обсудил с туркменским коллегой наращивание сотрудничества между странами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Туркмения Рашид Мередов
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