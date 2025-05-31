Лавров обсудил с туркменским коллегой наращивание сотрудничества между странами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты и международные мероприятия. Особое внимание уделено путям дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.