Песков заявил, что давление Франции на Россию не даст результатов

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что глава Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел и потому считает возможным давление на Россию.

"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением, это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны. И можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает положения дел", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Фрагмент программы ее автор и ведущий Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Песков по-прежнему предпочел не комментировать инцидент, произошедший между четой Макронов у трапа самолета, заметив, что это не дело России.

"Нам было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она просто так это не делает. Но это не наше дело", - сказал пресс-секретарь президента РФ.