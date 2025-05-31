Третий налоговик арестован в Ингушетии по делу об ущербе бюджету на 130 млн руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали третьего сотрудника УФНС РФ по региону по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом на 130 млн руб., сообщили " Интерфаксу" Следственном управлении СКР по региону.

Фигурант заключен под стражу до 29 июля. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение.

Установлено, что с 2020 по 2022 годы должностные лица УФНС России по Ингушетии, действуя группой лиц по предварительному сговору, зная о том, что в представленных юрлицами за указанный период декларациях содержатся недостоверные сведения о подлежащих вычету суммах по налогу на добавленную стоимость, внесли в автоматизированную информационную систему заведомо ложные сведения о проведении камеральных проверок и отсутствии правонарушений.

Бюджету РФ из-за неуплаты налога был нанесен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей.

Дело расследуют по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий) по материалам ГСУ СК России по СКФО и УФСБ России по Ингушетии.