Пять человек пострадали при стрельбе у бара в иркутском Ангарске

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Драка со стрельбой произошла в субботу утром возле одного из баров в Ангарске Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Между посетителями заведения произошел конфликт. В результате пять человек получили ранения, предположительно, из травматического оружия.

"На месте происшествия обнаружены и изъяты 11 гильз", - написала Волк.

Задержаны подозреваемые - двое местных жителей 31 и 32 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.