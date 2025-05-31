10 научных центров мирового уровня в РФ будут ежегодно получать гранты на сумму свыше 300 млн руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - До 320 млн рублей ежегодно будут получать десять научных центров мирового уровня (НЦМУ) в виде гранта по итогам конкурсного отбора, деятельность центров будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ в субботу.

"По итогам конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, определенных указом президента Владимира Путина. Размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 млн руб. ежегодно", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, на конкурсный отбор поступили заявки по всем приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"В дальнейшем планируется закрепить за отраслевыми федеральными органами исполнительной власти отобранные научные центры. Это обеспечит максимально плотное взаимодействие сторон", - отметил министр.

Всего на конкурс поступило 46 заявок.

Гранты в форме субсидии из федерального бюджета для создания НЦМУ будут предоставлены: Научному центру мирового уровня ИТ СО РАН "Теплофизика и энергетика" (Институт теплофизики им. С.С. Куталадзе СО РАН); Научному центру мирового уровня "Новые материалы специального назначения" (Томский государственный университет); Центру кибернетической медицины и нейропротезирования (Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА); Центру современной селекции сельскохозяйственных растений (Федеральный научный центр овощеводства); Научному центру мирового уровня "Агроинженериябудущего" (Ставропольский государственный аграрный университет).

Кроме того, субсидии получат: Центр перспективной микроэлектроники (Московский физико-технический институт); Электронные и квантовые технологии на основе синтетического алмаза (НИЯУ "МИФИ"); Интеллектуальные беспилотные авиационные системы (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королева); Центр рационального использования редкометалльного сырья (Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН) и Научный центр мирового уровня "Высокотехнологичная биоэкономика" (Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").