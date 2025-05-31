Пожар в Красногорске локализовали

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в ангаре в Красногорске, сообщает МЧС РФ по Московской области.

"20:57 мск - локализация пожара на площади 4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу министерство сообщило, что в подмосковном Красногорске на территории производственного здания "Колесник" загорелись металлический ангар, две хозяйственные постройки и резиновая крошка на открытой территории на площади 4 тыс. кв. м.

Красногорская городская прокуратура заявила, что проконтролирует установление обстоятельств пожара на предприятии по производству резиновой обуви. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети в цеху, уточнили в надзорном ведомстве.