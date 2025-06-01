МЧС РФ сообщило о трех погибших и 28 пострадавших при обрушении моста

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения", - сказали в ведомстве.

В РЖД сообщили, что на месте происшествия эвакуируют пассажиров поезда. "Поездная бригада оказывает необходимую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Согласно ему, для ликвидации последствий происшествия и возобновления движения направлены восстановительные поезда.