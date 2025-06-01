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Июнь ожидается теплее нормы в самых густонаселенных регионах Сибири

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура выше нормы в июне прогнозируется в восточных регионах Северо-Западного федерального округа, в регионах верхней Волги, Урала и в самых густонаселенных регионах Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В июне выше нормы температура прогнозируется в восточных регионах Северо-Западного федерального округа - это и Архангельская область, и Ненецкий автономный округ, и Коми. И на верхней Волге тоже прогнозируется температурой выше нормы - это Кировская, Нижегородская области", - сказал он.

Также среднемесячная температура выше нормы ожидается в регионах Урала: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

"Температура выше нормы на большой территории западной Сибири, во всех густонаселенных регионах - это Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. И даже температура выше нормы на юге Красноярского края, в Хакасии и в Тыве", - сообщил глава Гидрометцентра.

На остальной территории страны температура в июне будет около нормы, добавил он.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что дефицит осадков в июне прогнозируется на юго-востоке европейской части страны - на востоке Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (восток Краснодарского края, Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия), а также на юге Приволжского федерального округа (Самарская область, юг Башкортостана, Оренбургская область).

Кроме того, недостаток осадков ожидается в Сибирском федеральном округе на Таймыре и в Иркутской области. Дефицит осадков прогнозируется в регионах Дальнего Востока: в Бурятии, Забайкалье, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Магаданской области.

Избыток осадков ожидается на северо-востоке европейской территории России - в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, на севере Архангельской области, а также на юге Алтайского края.

На остальной территории ожидается количество осадков около нормы.

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