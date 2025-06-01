Самолет Москва - Якутск не долетел до якутской столицы из-за технеисправности

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс Москва-Якутск, из-за технической неисправности приземлился в якутском аэропорту Талакан, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР в воскресенье.

"По предварительным данным, сегодня в ходе полета экипажем воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Якутск, выявлена техническая неисправность. Посадка воздушного судна совершена благополучно в аэропорту "Талакан" Ленского района Республики Саха (Якутия). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры ожидают вылета на другом борту.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).