Эксперты СКАН-Интерфакс зафиксировали рост интереса к Дню защиты детей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Эксперты системы оценки репутации СКАН-Интерфакс отмечают рост интереса к федеральному празднику "День защиты детей", который ежегодно отмечается в первый день лета: за последние 5 лет охват в СМИ вырос в 4 раза — с 21 до 100 миллионов.

При этом стоит отметить, что до 2024 года охваты росли постепенно, а в 2025 году — резко увеличились в два раза и достигли рекордных 100 миллионов.

Источник: система оценки репутации СКАН-Интерфакс

Большая часть упоминаний праздника в СМИ зафиксирована в Москве, на втором месте с сильным отрывом — Московская область. За ней — Тюменская область и Краснодарский Край. Закрывает топ-5 по сообщениям Свердловская область.

Источник: система оценки репутации СКАН-Интерфакс

Среди коммерческих компаний, которые наиболее часто упоминались в СМИ в контексте Дня защиты детей, — СБЕР (1863 сообщения), Киностудия Союзмультфильм (712 сообщений), РЖД (604 сообщения), ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (502 сообщения), Московский зоопарк (467 сообщений), РТ Лабс (437 сообщений), Аура-радио (408 сообщений), Группа "Россети" (266 сообщений), Сбербанк страхование жизни (250 сообщений), МТС (224 сообщения). Среди главных инфоповодов организаций — выпуск новых продуктовых решений для детей, запуск акций для родителей и поздравления.