Пожар в биосферном заповеднике локализован на 500 га в Липецкой области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожар в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области локализован на площади 500 га, специалисты продолжают ликвидировать отдельные очаги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время общая площадь активного горения составляет 5 га.

Пожар в Воронежском биосферном заповеднике на территории Усманского района Липецкой области возник днем 29 мая из-за оборванных проводов ЛЭП на железной дороге. Первоначально его площадь составляет 40 га. Позже площадь пожара увеличивалась. Вблизи очага находятся населённые пункты.