Президент РФ и премьер Армении обсудили вопросы двусторонних отношений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вопросы двусторонних отношений и регионального развития обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что президент РФ поздравил премьер-министра Армении с 50-летием и передал наилучшие пожелания. Пашинян поблагодарил Путина за звонок и добрые пожелания.

Пресс-служба главы российского государства также сообщила, что в ходе телефонного разговора Путин и Пашинян обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. "Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Позднее армянская сторона сообщила, что Пашинян также провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который поздравил Пашиняна с юбилеем и передал свои наилучшие пожелания. Пашинян поблагодарил Мишустина за звонок и поздравления.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений Республики Армения и Российской Федерации.