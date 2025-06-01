Три человека погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Авария, в которой погибли три человека, произошла в воскресенье днем в Звениговском районе Марий Эл, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan не справился с управлением на высокой скорости. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась.

"В результате ДТП погибли три человека, еще один участник происшествия с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.