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Военные РФ нанесли удар "Искандером" по станциям управления дронами ВСУ в Сумской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ракетным ударом уничтожили мобильные станции управления беспилотниками армии Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления беспилотниками с личным составом ВСУ, сообщили в ведомстве.

"Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотных аппаратов с детонацией боевой части", - сказали в Минобороны.

Ведомство распространило кадры удара.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Искандер-М Украина Сумская область
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