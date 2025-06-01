Военные РФ нанесли удар "Искандером" по станциям управления дронами ВСУ в Сумской области
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ракетным ударом уничтожили мобильные станции управления беспилотниками армии Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области", - говорится в сообщении министерства.
В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления беспилотниками с личным составом ВСУ, сообщили в ведомстве.
"Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотных аппаратов с детонацией боевой части", - сказали в Минобороны.
Ведомство распространило кадры удара.
По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.