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Таксист сбил двух пешеходов на переходе в Костроме, погибла женщина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате наезда автомобиля на переходе в Костроме, сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области в воскресенье.

56-летний водитель такси сбил людей, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. 69-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 21-летняя девушка с травмами госпитализирована.

ДТП случилось в воскресенье около 12 часов в районе ТЦ "Коллаж" на регулируемом пешеходном переходе Кинешемского шоссе.

Кострома
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