Меры безопасности усилили в Туве и Бурятии регионах после атаки дронов в Иркутской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тува усилила меры безопасности после атаки дронов в Иркутской области, сообщил глава республики Вячеслав Ховалыг в своем телеграм-канале.

"Меры безопасности усилены в Иркутской области, Бурятии. Все необходимые распоряжения получили и силовые службы Тувы. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей - нет. Оснований для паники тоже нет", - написал Ховалыг.

Глава региона обратился к жителям с просьбой игнорировать слухи и не участвовать в их распространении.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний, она была первой в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

По его словам, источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, был блокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

В правоохранительных органах сообщили, что с водителем фуры работают сотрудники силовых ведомств.