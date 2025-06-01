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Минобороны РФ сообщило о поражении в воскресенье 33 дронов ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье с 08:20 мск уничтожили 33 дрона ВСУ над рядом регионов РФ.

"1 июня с 8:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Курской области, четыре БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА - над территорией Липецкой области", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны
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