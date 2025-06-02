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Глава "Роскосмоса" посетит Байконур в честь 70-летия космодрома

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в понедельник посетит Байконур, где примет участие в открытии музея под открытым небом в честь 70-летия космодрома, сообщили в госкорпорации.

"2 июня на космодроме пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею. В них примет участие делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в городе Байконур откроют музей под открытым небом, где будут выставлены образцы ракетно-космической техники, состоится торжественное собрание с участием ветеранов космодрома, руководителей космической отрасли и города.

В "Роскосмосе" сообщили, что среди экспонатов будут представлены: космический аппарат "Алмаз", спускаемый аппарат "Фотон-М 4", ракеты-носители Н-1, "Протон-М", "Восток", "Циклон" и "Зенит-3 SLБ".

Космодром Байконур основан в 1955 году. Является самым большим действующим космодромом в мире, его площадь - 6717 квадратных километров. С Байконура стартовали почти 1550 ракет-носителей, на околоземные орбиты выведены больше 2000 спутников, кораблей и межпланетных станций. 4 октября 1957 года с Байконура в космос отправили первый в мире искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 года - первого человека.

В настоящий момент на космодроме действуют три наземных стартовых комплекса с одной пусковой установкой на каждом: два - для ракеты-носителя "Протон-М", один - для ракет-носителей семейства "Союз-2".

Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс "Байконур", который взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

Байконур Казахстан Роскосмос Дмитрий Баканов
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