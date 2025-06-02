Локализованы лесные пожары, угрожавшие двум селам в Якутии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Локализованы крупные лесные пожары, действующие вблизи сел Алысардах Верхоянского района и Джаргалах Эвено-Бытантайского района, сообщил на брифинге журналистам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"Для тушения двух пожаров вблизи сел Алысардах и Джаргалах спецрейсом из Якутска в эти дни были направлены 40 человек. По итогам их работы угроза населенным пунктам купирована", - сказал Коноплев.

Всего на территории Якутии зафиксировано 9 лесных пожаров общей площадью почти 10,5 тыс. га. Их тушат 123 человека.

По информации республиканских властей, основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. "С начала сезона установлено 40 виновников природных пожаров, составлено 88 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах", отметил Коноплев.

Для снижения класса пожарной опасности на территориях Томпонского и Оймяконского районов вылет совершал самолет Як-40 "Метео".

Как сообщалось, пожароопасный сезон объявлен в Якутии 1 мая.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.