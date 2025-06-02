Силы ПВО уничтожили 162 БПЛА над регионами России минувшей ночью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о ликвидации 162 дронов ВСУ над территорией страны за прошедшую ночь.

"В период с 20:10 по Москве 1 июня до 02:00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Из них 160 беспилотников сбиты над территорией Центрального федерального округа: 57 БПЛА - над территорией Курской области, 31 - над Белгородской областью, 27- над Липецкой областью, 16 - над Воронежской областью, 11 - над Брянской, 11 дронов - над Рязанской и один - над Тамбовской областью.

Еще два беспилотника ликвидированы над Республикой Крым.