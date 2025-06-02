Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 2,3%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник снизился на фоне возросших сомнений инвесторов в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов упал на 2,3%, лидируют в откате акции "Газпрома" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,9%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2762,83 пункта (-2,3%); цены "голубых фишек" на площадке упали в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-2,2%), "ВК" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,1%), АФК "Система" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), ОК "Русал" (-1,9%), "Норникеля" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,3% "префы"), "ММК" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Т-Технологии" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%).

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях расследуются по статье УК РФ о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она в воскресенье журналистам.

Как сообщило Минобороны РФ, киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

"На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщил в воскресенье CBS News. "Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщил телеканал. Об этом же сообщил портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники. При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник, сообщил турецкий государственный ресурс TRTHaber. "Переговоры делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган", - сообщило в воскресенье издание со ссылкой на источник в МИД Турции.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что пока нет конкретных договоренностей по поводу личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Идея витает в воздухе. Понятно. Когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. Должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - подчеркнул Ушаков.

Индексы акций в США в пятницу изменились на 0,01-0,3%; инвесторы оценивали статданные, новости компаний и развитие событий во внешнеторговой политике.

Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли. Расходы увеличились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. В марте показатель не изменился в помесячном и поднялся на 2,3% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (как и в марте) и на 2,5% г/г (2,7% в марте). Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем дефицит США во внешней торговле товарами в апреле сократился на 46% - до $87,6 млрд, минимума с декабря 2023 года, согласно официальным данным. Объем импорта упал на рекордные 19,8% - до $276,1 млрд - на фоне новых торговых пошлин, введенных администрацией Трампа. Экспорт вырос на 3,4%, до $188,5 млрд.

Трамп в пятницу обвинил власти КНР в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. "Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...). Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также отметил, что надеется обсудить торговые договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином."Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции в пятницу.

В Азии в понедельник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,7%).

Тем временем на нефтяном рынке цены утром в понедельник растут после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 07:02 по Москве составила $64,22 за баррель (+2,3%), июльская цена фьючерса на WTI - $62,41 за баррель (+2,7%).

Восемь стран ОПЕК+ договорились о третьем подряд ускоренном увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки ввиду прогноза устойчивости мировых экономик и текущих сильных рыночных факторов, что отражено в низких коммерческих запасах нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания. Эти планы, напоминает альянс, могут быть приостановлены или отменены в зависимости от условий на рынке.

В ОПЕК+ отмечают, что ускоренное наращивание квот предоставит странам-участницам возможность ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Следующая встреча, где будут обсуждаться квоты на август, намечена на 6 июля.