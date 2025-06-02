"Группа Астра" опубликует в понедельник финотчет за I квартал

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" в понедельник опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года.

По оценкам аналитиков Совкомбанка и "Финама", выручка компании по итогам I квартала вырастет на 5-16% - до 1,94-2,2 млрд рублей.

"Отчёты за I и II квартал исторически занимают лишь малую долю в общей выручке "Астры", а основной приток приходится на IV квартал, - считают в "Финаме". - Из-за ужесточения ДКП возможно охлаждение спроса на продукты компании, поэтому выручка может вырасти незначительно. Мы ожидаем её рост в I квартале 2025 года до 2,2 млрд (+16% г/г) рублей, что будет составлять примерно 8% от годовой выручки за 2025 год по нашей модели (27,9 млрд рублей)".

В Совкомбанке также считают, что в I квартале "Астра" столкнулась с существенным снижением спроса на свою продукцию в результате сокращения бюджетов заказчиками и ожидают незначительного роста выручки - на 5%, до 1,94 млрд рублей.

Также аналитики ожидают убытка по NIC (net income before capitalization of expenses - чистая прибыль за вычетом капитализированных затрат на разработку ПО и амортизацию этих затрат) на уровне минус 280 млн рублей и минус 317 млн рублей соответственно. Годом ранее убыток по NIC составил минус 244 млн рублей.

Как сообщалось, выручка "Группы Астра" по МСФО в I квартале 2024 года составила 1,85 млрд рублей (рост на 43%), отгрузки (управленческий показатель, используемый рядом ИТ-вендоров) выросли до 1,89 млрд рублей (51%). Показатель EBITDA составил 24 млн рублей, а чистая прибыль - 202 млн рублей.

В целом по 2024 году выручка "Группы Астра" выросла до 17,2 млрд рублей (рост на 80%), отгрузки увеличились на 70%, до 20 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 59%, до 6,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 66%, до 6 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 46%, до 6,5 млрд рублей (служит для расчета размера дивидендов). Затраты компании на разработку программного обеспечения увеличились на 108%, до 2,9 млрд рублей.

Весной текущего года менеджмент подтвердил планы "Группы Астра" по удвоению чистой прибыли по итогам 2026 года относительно аналогичного показателя 2024 года. То есть компания рассчитывает, что по результатам 2026 года ее чистая прибыль вырастет до 12 млрд рублей.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.