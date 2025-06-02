Продлен срок федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД Рябкова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении замглавы МИД Сергею Рябкову срока федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года.

"В соответствии с частью 1 статьи 25 1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Рябков родился 8 июля 1960 года. 8 июля 2025 года ему исполнится 65 лет.