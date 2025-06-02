На международное научное сотрудничество России предусмотрено 40 млрд рублей ежегодно

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Для реализации утвержденной правительством концепции международного научно-технического сотрудничества Россия будет приглашать лучших зарубежных ученых и выделять на научное сотрудничество ежегодно около 40 млрд рублей, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко

"Ключевые направления, которые предполагается усилить (...) - финансирование международного научного сотрудничества. В госпрограмме научно-технологического развития на это предусмотрено порядка 40 млрд рублей ежегодно", - сказал Чернышенко.

По его словам, средства пойдут в том числе и на реализацию других ключевых направлений концепции международного научно-технического сотрудничества.

Так, предполагается усиление кадрового потенциала. "Для этого будем приглашать лучших зарубежных ученых, в том числе по линии программы мегагрантов, она с 2010 года реализуется. В рамках нее уже привлекли порядка 300 ведущих иностранных и российских ученых с мировым именем, которые проживали за рубежом", - отметил вице-премьер.

Кроме того, необходимо развивать отечественную исследовательскую инфраструктуру, в том числе установки класса "мегасайенс". "Сегодня в России создается масштабная сеть из семи таких уникальных объектов. Рассматриваем их также в качестве точек притяжения для зарубежных специалистов. Так, в рамках инициативы BRICS GRAIN есть договоренности о совместной работе с учеными из стран объединения", - пояснил Чернышенко.

Помимо этого, важно расширять географию взаимодействия. Он подчеркнул, что Россия прежде всего будет работать с дружественными странами Азии, Африки, Ближнего Зарубежья и Латинской Америки, при этом сохранит диалог со всеми партнерами, готовыми к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

"По линии Миноборнауки уже поддержано 263 прикладных научных проекта с иностранным участием, общим финансированием свыше 3 млрд руб. На глобальном уровне продолжим кооперацию по линии ключевых региональных объединений международных организаций, таких как БРИКС, ШОС, СНГ, ЕС и других. Сейчас в рамках ШОС уже внедряем механизмы проведения конкурсов, многосторонних научных исследований. Также ведется работа с организацией Исламского сотрудничества и Африканского союза", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в реализацию концепции будут вовлечены все заинтересованные ведомства и организации. "Концепция (...) прежде всего направлена на достижение цели стратегии научно-технологического развития, которую утвердил президент. Она стала ответом на изменения внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры. Одна из главных задач концепции - это формирование эффективной модели международной кооперации в сфере исследований и разработок. И такое сотрудничество должно охватывать весь инновационный цикл от фундаментальных исследований до высокотехнологичных товаров", - заявил Чернышенко.

Мишустин отметил, что Россия "вносит существенный вклад в реализацию глобальных инициатив".

"Крайне важно, чтобы при ее выполнении соблюдался один из главных принципов открытости. А это значит - свобода научной коммуникации, равный доступ к информации, результатам исследований, оборудованию, компетенциям, но и также отдельным технологическим разработкам, которые необходимы для решения гуманитарных и иных задач", - подчеркнул он.

Правительство утвердило концепцию международного научно-технического сотрудничества. К задачам документа в том числе относятся расширение и углубление взаимодействия с дружественными и нейтральными государствами, приоритетная реализация национальных интересов России, обеспечение международного лидерства страны в различных направлениях глобальной повестки научно-технологического развития, а также формирование благоприятных и максимально привлекательных условий для эффективной и плодотворной научной работы отечественных и иностранных ученых в интересах отечественной науки.