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Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в Сумской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России наносят удары по позициям украинской армии в Сумской области, войсковые группировки в зоне СВО улучшают позиции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

Потери ВСУ в этих боях составили свыше 245 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, говорится в сводке.

По данным Минобороны, российские группировки войск, действующие в зоне СВО, за минувшие сутки улучшили занимаемые позиции.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петровка, Новый Мир Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Здесь ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов.

Войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Никифоровка, Северск, Звановка, Серебрянка, Клебан-Бык, Часов Яр, Щербиновка, Заря, Плещеевка и Резниковка (ДНР). Противник потерял свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка, Новониколаевка, Попов Яр, Русин Яр, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - сообщает министерство обороны РФ.

Потери противника на этом участке составили до 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Войска группировки "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное (ДНР) и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, говорится в сводке.

За минувшие сутки подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское, Степовое, Степногорск Запорожской области, Никольское и Понятовка Херсонской области, сообщает Минобороны.

По его данным, тут противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции РЭБ и разведки, три склада боеприпасов.

Минобороны РФ
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