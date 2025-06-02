Главы МИД РФ и Венгрии обсудили двустороннюю повестку

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили отдельные аспекты двусторонней повестки, высказав высокую оценку взаимодействия в энергетической сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что министры также обменялись мнениями по ряду ключевых международных и региональных проблем.

"Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем прекращении конфронтации на европейском пространстве", - заявили на Смоленской площади.