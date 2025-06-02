Поиск

Главы МИД РФ и Венгрии обсудили двустороннюю повестку

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили отдельные аспекты двусторонней повестки, высказав высокую оценку взаимодействия в энергетической сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что министры также обменялись мнениями по ряду ключевых международных и региональных проблем.

"Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем прекращении конфронтации на европейском пространстве", - заявили на Смоленской площади.

Сергей Лавров МИД РФ Венгрия Петер Сийярто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел украинских военных

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Российским авиакомпаниям установят лимит отказов при овербукинге

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Глава МИД Турции анонсировал обсуждение в Стамбуле нового обмена пленными

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 205 дронов вне зоны СВО

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6478 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });