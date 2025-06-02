Поиск

МИД сообщил о случаях отказа туристам из РФ во въезде в Южную Корею

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ посоветовал российским туристам ответственно подходить к оформлению электронного заявления на въезд в Южную Корею из-за участившихся отказов в пропуске через границу страны.

"В ряде случаев российским гражданам, прибывшим в Республику Корея в безвизовом порядке, отказывают во въезде. Безвизовый въезд граждан РФ на территорию республики осуществляется на основании межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований 2013 года. Согласно статье 8 соглашения, компетентные органы государства одной стороны сохраняют за собой право отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории граждан государства другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным", - говорится в сообщении дипведомства.

Как поясняют в МИД, основной задачей проводимых корейскими пограничными властями проверочных мероприятий является предотвращение случаев въезда иностранцев с целью последующего занятия нелегальной трудовой деятельностью.

"Во избежание сложностей во время прохождения пограничного контроля при въезде в Республику Корея рекомендуем вдумчиво и ответственно отнестись к заполнению заявления на получение электронного разрешения на въезд в Республику Корея "K-ETA", а также быть готовым дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые могут быть заданы миграционным офицером, в том числе о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств", - подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, в 2024 году Южную Корею посетило более 200 тыс. российских туристов. В этом году ожидается рост турпотока на 30%. Россияне отправляются в страну с целью знакомства с культурой и достопримечательностями, популярны образовательные, гастрономические и медицинские туры, а также спортивные, включая посещение горнолыжных курортов, велосипедные маршруты по стране и участие в соревнованиях по тхэквондо.

Южная Корея МИД РФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел украинских военных

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Российским авиакомпаниям установят лимит отказов при овербукинге

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Глава МИД Турции анонсировал обсуждение в Стамбуле нового обмена пленными

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6478 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });