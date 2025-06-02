МИД сообщил о случаях отказа туристам из РФ во въезде в Южную Корею

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ посоветовал российским туристам ответственно подходить к оформлению электронного заявления на въезд в Южную Корею из-за участившихся отказов в пропуске через границу страны.

"В ряде случаев российским гражданам, прибывшим в Республику Корея в безвизовом порядке, отказывают во въезде. Безвизовый въезд граждан РФ на территорию республики осуществляется на основании межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований 2013 года. Согласно статье 8 соглашения, компетентные органы государства одной стороны сохраняют за собой право отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории граждан государства другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным", - говорится в сообщении дипведомства.

Как поясняют в МИД, основной задачей проводимых корейскими пограничными властями проверочных мероприятий является предотвращение случаев въезда иностранцев с целью последующего занятия нелегальной трудовой деятельностью.

"Во избежание сложностей во время прохождения пограничного контроля при въезде в Республику Корея рекомендуем вдумчиво и ответственно отнестись к заполнению заявления на получение электронного разрешения на въезд в Республику Корея "K-ETA", а также быть готовым дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые могут быть заданы миграционным офицером, в том числе о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств", - подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, в 2024 году Южную Корею посетило более 200 тыс. российских туристов. В этом году ожидается рост турпотока на 30%. Россияне отправляются в страну с целью знакомства с культурой и достопримечательностями, популярны образовательные, гастрономические и медицинские туры, а также спортивные, включая посещение горнолыжных курортов, велосипедные маршруты по стране и участие в соревнованиях по тхэквондо.