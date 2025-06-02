Мишустин выступит на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в пленарной сессии 10-й конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде.

"3 июня Мишустин выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер - руководитель аппарата председателя правительства Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В понедельник в Сарове премьер обсудил вопросы высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных. Мишустин отметил, что необходимо формировать в стране условия для выпуска прорывных решений, широко использовать собственный научный, образовательный, ресурсный потенциал не только, чтобы догонять, но и чтобы успешно конкурировать на новых, только появляющихся перспективных направлениях.