Сельхозорганизации РФ в январе-апреле увеличили производство скота и птицы на 1%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в январе-апреле произвели 4,53 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В апреле в годовом выражении производство выросло на 0,9%, до 1,167 млн тонн.

В частности, птицы в январе-апреле выращено 2,253 млн тонн, что на 3,4% больше прошлогоднего, овец и коз - 7,3 тыс. тонн (на 16,2% больше). В апреле - соответственно 573,1 тыс. тонн (на 3,3% больше) и 1,7 тыс. тонн (на 24% меньше).

В то же время производство крупного рогатого скота за четыре месяца снизилось на 2,1%, до 370,2 тыс. тонн, свиней - на 1,1%, до 1,892 млн тонн. В апреле производство крупного рогатого скота снизилось на 3,1%, до 92,8 тыс. тонн, свиней - на 0,9%, до 498,3 тыс. тонн.

Росстат также сообщил, что надой молока за январь-апрель составил 7,066 млн тонн, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В апреле этот показатель вырос на 2,7%, до 1,799 млн тонн. Надой на одну корову за четыре месяца составил 3 131 кг, что на 4,8% больше прошлогоднего.

Производство яиц за четыре месяца увеличилось на 5,5%, до 13,115 млрд штук, в апреле - на 7,1%, до 3,312 млрд штук.

Росстат уточнил, что эти данные не учитывают статинформацию по новым регионам.