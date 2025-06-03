Мишустин выступит на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарной сессии 10-й конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде.

Глава правительства помимо выступления на сессии "Цифровая независимость промышленной России" также осмотрит экспозицию выставки ЦИПР.

В мероприятии, как ожидается, примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер - руководитель аппарата председателя правительства Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Накануне в Сарове премьер провел совещание, на котором обсуждались вопросы высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных. В своем вступительном слове Мишустин отметил, что необходимо формировать в стране "условия для выпуска прорывных решений, широко использовать собственный научный, образовательный, ресурсный потенциал не только, чтобы догонять, но и чтобы успешно конкурировать на новых, только появляющихся перспективных направлениях".