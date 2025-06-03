В России начнется эксперимент по ограничению доступа к фишинговым сайтам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных и используются мошенниками для кражи персональных данных граждан, сообщает сайт правительства. В соответствии с подписанным распоряжением, проект начнется 4 июня.

Цель проекта - создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.

"В числе задач пилотного проекта отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов", - сказано в сообщении.

Участниками пилотного проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Также в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".

"Завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете", - отметили в пресс-службе.