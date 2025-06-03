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Трое россиян получили от 15 до 19 лет за поджоги военных и транспортных объектов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Военные суды приговорили к срокам от 15 до 19 лет колонии троих граждан РФ по делу о поджогах военных и транспортных объектов по заданию украинских спецслужб, сообщают во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-служба СК РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской и Рязанской областей, граждан РФ: Калашникова Геннадия, Рожкова Алексея, Шипичкина Валерия, совершивших поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, распространявших в сети интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера", - говорится в сообщении ЦОС.

Окружными военными судами они признаны виновными и приговорены: Калашников - к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тыс. рублей; Рожков - к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Шипичкин - к 19 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в 560 тыс. рублей.

Следствием установлено, что "сотрудниками украинских спецслужб для вербовки и поддержания контактов со своими подопечными использовались мессенджеры Telegram и Element".

В ФСБ заявили, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание".

ФСБ СК РФ
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